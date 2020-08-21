Популярна українська співачка Настя Каменських блиснула схудлою фігурою відразу в двох стильних бікіні

Як відомо, за допомогою спеціальних тренувань і збалансованої дієти зірці вдалося скинути більше 20 кілограмів. Своїми секретами приведення тіла у форму зірка ділиться на сторінці в Instagram, а також демонструє результати, ніжачись біля басейну вдома і захоплюючи фігурою в модних бікіні.

Після перетворення Настя все частіше демонструє підтягнуте тіло на відпочинку, причому робить це вельми оригінально - співачка приміряє Найрізноманітніші види купальників. З яскравими принтами, з високою талією або монокими, роздільні з прозорими лямками - все це є в гардеробі Каменських.

Цього разу в розділі Сторі вона блиснула в двох образах і показала стильні купальники-стильне бікіні з відтінком металік з мереживами, а також просте біле Бікіні на тонкиз зав'язках.

"Найголовніший секрет-п'ятиразове харчування. Це найкраще, що може бути. Якщо ти стабільно даєш організму все необхідне, то не видужаєш", - розповідала раніше Настя.

Також кілька тижнів тому в Молодій родині Потапа і Насті відбулося поповнення. Справа в тому, що у їх улюблениці Мімі народилися милі цуценята, яких пара чекала дуже давно. При цьому сам Потап боявся залишати Настю одну, адже на момент його гастролей співачка залишалася з собачкою одна, якраз тоді, коли вона повинна була народити.

Проте, все пройшло нормально і Настя фактично кожен день показує малюків у себе в розділі Сторі на сторінці в Instagram. Публікуючи нові фото, Каменських зазначає, що нічого милішого сьогодні користувачі Мережі вже не побачать.

На нових кадрах Настя захопилася крихітками, що повзають на ліжку і показала саму собачку Мімі. Після співачка показала, як тренувалася поруч - щоранку зірка намагається влаштовувати пробіжку і невелике заняття вдома.

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