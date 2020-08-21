Популярная украинская певица Настя Каменских сверкнула похудевшей фигурой сразу в двух стильных бикини

Как известно, с помощью специальных тренировок и сбалансированной диеты звезде удалось сбросить более 20 килограм. Своими секретами приведения тела в форму звезда делится на странице в Инстаграм, а также демонстрирует результаты, нежась у бассейна дома и восхищая фигурой в модных бикини.

После преображения Настя все чаще демонстрирует подтянутое тело на отдыхе, причем делает это весьма оригинально - певица примеряет самые разные виды купальников. С яркими принтами, с высокой талией или монокими, раздельные с прозрачными лямками - все это есть в гардеробе Каменских.

В этот раз в разделе Стори она блеснула в двух образах и показала стильные купальники - стильное бикини с оттенком металлик с кружевами, а также простое белое бикини на тонкиз завязках.

«Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», - рассказывала ранее Настя.

Также несколько недель назад в молодой семье Потапа и Насти произошло пополнение. Дело в том, что у их любимицы Мими родились милые щенята, которых пара ждала очень давно. При этом сам Потап боялся оставлять Настю одну, ведь на момент его гастролей певица оставалась с собачкой одна, как раз тогда, когда она должна была родить.

Тем не менее, все прошло нормально и Настя фактически каждый день показывает малышей у себя в разделе Стори на странице в Инстаграм. Публикуя новые фото, Каменских отмечает, что ничего милее сегодня пользователи сети уже не увидят.

На новых кадрах Настя восхитилась крохами, ползающими на постели и показала саму собачку Мими. После певица показала, как тренировалась рядом - каждое утро звезда старается устраивать пробежку и небольшое занятие дома.

Вот как реагировали поклонники ранее:

«Оуууу мило ❤️», «Вау😍🔥🔥🔥», «Які вони мімімішні❤» Красотуля в розовом🙌💟💟💟», «Діток ще планируете?», «Очень натурально) Настя как всегда топ», «I love you 💞❤️», «Насть красотка», «❤️Это невыносимо сладко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"