Актор Сергій Глушко, відомий під псевдонімом Тарзан, і співачка Наташа Корольова святкують 17-ту річницю весілля

З цього приводу Тарзан виклав на своїй сторінці в Instagram відео їхнього одруження.

"З 17-ти річчям нас! Це було, як вчора! Люблю тебе!",- написав він.

"Коханий Спасибі за всі ці роки щастя !!!", - відповіла в коментарях Корольова.

На архівному відео відображений момент, коли артисти говорять про свою згоду вступити в шлюб. При цьому Глушко відповідає впевнено, а вото Королева трохи зам'ялася.

Але Тарзан відігрався, коли вони підписували свідоцтво про шлюб. На відео відображено, як співачка підписує документи і передає ручку нареченому. Той, у свою чергу почав тягнути час.

Тарзан почав жартувати і робити вигляд, ніби не хоче підписувати документ, на що Королева, посміхаючись, показала йому кулак. У залі пролунав сміх. Після Тарзан продовжив кривлятися, а Наташа взяла в руки весільний букет і хотіла його жартома вдарити. У підсумку артист все ж поставив підпис, зірок оголосили чоловіком і дружиною.

Також на відео видно, що Королева одягнена в розкішну весільну сукню з великим декольте, яке показує вражаючі форми артистки.

Фоловери артиста захоплюються парою і бажають їм довгого і щасливого подружнього життя.

«Якщо любов, то тільки така», «Вітаю! 🎉 Живіть довго, дружно, щасливо!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, весілля Наташі Корольової і Сергія Глушка відбулася 21 серпня 2003 року в Санкт-Петербурзі. 19 лютого 2002 року у них народився син Архип.

Нагадавши, Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила.

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