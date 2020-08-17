Муж Наташи Королевой, известный бодибилдер Сергей Глушко, опозорился неожиданным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Тарзана.

Так, муж Наташи Королевой сфотографировал свое отражение в зеркале. Позировал он абсолютно без одежды.

«Шёл в туалет, и вдруг решил. Что уж давно я не голИл...)», - подписал фото муж Королевой.

Однако пристальное внимание подписчиц оказалось прикованным не только к фигуре бодибилдера, но и к тому, что его окружает, а именно бардаку, который царит в комнате.

«Бардак в шкафу можно и убрать», «А почему такой срач?», «Я думала, только я не успела прибраться сегодня», «Домработница в отпуске?», - комментируют фотографию Сергея Глушко.

Также особенно внимательные заметили, что на столике перед Тарзаном лежат упаковки таблеток.

«А таблеток то сколько», - пишут в комментариях.

Не обошлось и без комплиментов фигуре. В сети восхищаются тем, что так можно выглядеть в 50 лет.

В сети заметили, что на фото Тарзан прикрил не все.

"Смайлик закрыл не все", - пишут в коментариях.

Напомним, Тарзан без футболки оказался в кровати с опасными девчонками, Королева не оценила: "Изменник! Не прощу".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь.

Также Politeka писала, что голосистый Тарзан публично доказал Наташе Королевой свою страсть, появилось видео: "Как Адам и Ева".