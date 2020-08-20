46-летняя певица Наташа Королева поразила новой выходкой на отдыхе
Как передает Politeka.net, у себя в сторис в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых весело проводит время с подругой за пивом.
Королева на кадрах предстала в открытом купальнике бикини и солнцезащитных очках. А на первом плане оказались кружки с пивом и тарелка с вареными раками.
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Продолжить веселье подружки решили в бассейне с надувными фламинго.
«Розовый фламинго дитя заката. Розовый фламинго… он чего-то там когда-то», - пытается петь Королева.
Напомним, ранее Королева огорошила своим поведением во время экскурсии на ферме, где в изобилии представлены различные домашние животные.
Артистка прибыла на место на УАЗе, на борту которого красовалась надпись «Бухлобус», а сзади к автомобилю прикреплен бак с крепким напитком. Артистка, недолго думая, открыла кран и продегустировала напиток прямо из пригоршни.
Затем Королева отправилась на птичник: артистка мило «поговорила» с огромной стаей гусей, кур и уток, а после решила исполнить им свою песню.
«Синие лебеди, светлые сны, гордые птицы волшебной весны. Вы обманули меня, улетели за дальние дали», — пропела Королева.
Напомним, что Королева с новой внешностью и лифчиком наружу спела свой хит 25-летней давности: "Ужас какой!".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику: "Пора сменить...".
Также Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь: «Ужас».