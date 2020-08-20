Американська супермодель Емілі Ратаковски блиснула ідеальною фігурою в пікантному ТОПі з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чекайте, скоро ..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Ратаковскі постає перед камерою в джинсах і маленькому ТОПі з декольте, який ефектно підкреслює розкішні принади знаменитості.

При цьому красуня не соромиться демонструвати апетитні "солодощі" з різних ракурсів, що привело в захват її шанувальників.

«Який персик! Кров з молоком!», «ти вкрала моє серце», «Вибачте мене, але це пожежа», «дуже мило вийшло», «вау, які спекотні фоточки! Супер», «чекав, коли ти з'явишся в цьому топі», «Божественні вигини. Суперовски виглядаєш», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель, починаюча актриса Емілі Ратаковскі пишні форми в блузці з зухвалим декольте.

Вже далеко не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найпопулярніших і затребуваних моделей у світі. Струнка дівчина любить активний відпочинок, доглядати за собою, багато відпочивати на пляжі та радувати домашніми фото у своєму профілі в Instagram.

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