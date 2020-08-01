Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски пышные формы в блузке с дерзким декольте

Уже далеко не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных и востребованных моделей в мире. Стройная девушка любит активный отдых, ухаживать за собой, много отдыхать на пляже и радовать домашними фото в своем профиле в Инстаграм.

В этот раз Эмили покорила видом на свои формы без белья. Чтобы подчеркнуть свою красоту, модель примерила блузку с нереально открытым декольте. Звезда не только удачно выставила напоказ свою грудь, но еще и смогла поразить миловидностью кадров в целом.

С легким макияжем на лице и нюдовой помадой на губах модель выглядела замечательно. Похоже, она хорошо провела время на отдыхе, вот что отметили фанаты:

«Равенство для всех! Только никто никогда не будет таким горячим!», «королева 🤩», «Проверьте наши ветрозащитные зажигалки! (っ ◕‿◕) っ ♥», «Такая смелая, такая гордая», «Я тебя люблю», «Красивая 🤩», «Вы заинтересованы в создании мультипликационного персонажа или логотипа?», «милашка 😍», «Гусейн ждёт тебя @ gusein.gasanov», «Красивая 🔥🔥🔥», «Милый пупсик», «», «Ты так красива 👸🏻», «Боже, это ты?», - написали пользователи.

В то же время в социальной сети ИНстаграм на фан-страницах появляются домашние кадры с моделью, которые она публикует изначально в Сториз. Фанаты любят следить за жизнью стройной модели, поэтому жаркий кадр, на котором девушка показала внушительных размеров формы в модном лифчике, сразу же произвёл на них впечатление. Слегка загорелая кожа Эмили также выглядела превосходно и это не удивительно, ведь девушка следит за собой постоянно.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.