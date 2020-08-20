Американская супермодель Эмили Ратаковски сверкнула идеальной фигурой в пикантном топе с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ждите, скоро…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимках Ратаковски предстает перед камерой в джинсах и маленьком топе с декольте, который эффектно подчеркивает роскошные прелести знаменитости.
При этом красотка не стесняется демонстрировать аппетитные «сладости» с разных ракурсов, что привело в восторг ее поклонников.
«Какой персик! Кровь с молоком!», «ты украла мое сердце», «простите меня, но это пожар», «очень мило получилось», «вау, какие жаркие фоточки! Супер», «ждал, когда ты появишься в этом топе», «божественные изгибы. Суперовски выглядишь», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски пышные формы в блузке с дерзким декольте.
Уже далеко не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных и востребованных моделей в мире. Стройная девушка любит активный отдых, ухаживать за собой, много отдыхать на пляже и радовать домашними фото в своем профиле в Инстаграм.
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