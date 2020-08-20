Популярна українська виконавиця Настя Каменських влаштувала на камеру жаркий танець, похвалившись розкішною фігурою в тісній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Коли танцюєш в душі, тілу неможливо чинити опір», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських в облягаючому платті виконує пристрасний танець на камеру. Як можна помітити, поверх сукні красуні присутній принт у вигляді змія.

Сама виконавиця не соромиться демонструвати на камеру свої кращі вигини, ефектно рухаючись в такт.

"Відчуття, що тобі 15», «бачиш себе як молоденька дівчинка. А вже зовсім не так по зовні", "відразу видно, що є почуття стилю", " тільки мені Настя нагадує когось із сестер Кардашьян?", "пора в танці з зірками», «Божеее красоткаа 🔥 🔥 🤩 🤩 😍 я так чекала цей тренд», «красуня», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників енергійними рухами на камеру.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає "фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".