Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников энергичными движениями на камеру

Как соообщает Politeka.net, она опубликовала зажигательное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз). "Настроение сегодня - танцы", - подписала Настя Каменских.

На видеозаписи певица устроила жаркие танцы в своей гардеробной комнате, пока ее муж Потап не видит. Она нарядилась в белый топ и юбку, тесно обтягивающую бедра. Волосы знаменитость собрала в большой пучок на голове. В таком виде Настя Каменских решила потанцевать: она мотала головой, трясла своей пятой точкой, наклоняла туловище и просто хлопала. Напоследок исполнительница соблазнительно подмигнула зрителям.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили танцевальный талант Каменских о ставили ей много отзывов, некоторые раскритиковали выходку украинской артистки:

"Это ужас"; "Да роди наконец-то, будет, чем заняться"; "Господи, Настя, тебе сколько лет???? Это выглядит ужасно!"; "Обожаю, как всегда - очаровательна"; "Настёна, это на тебя жара так влияет? Что за странные движения?"; "👏👏👏классная..."; "Красоточка"; "Какая же вы классная все таки! Прям смотреть и не налюбоваться!"; "Что это за дичь".

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".