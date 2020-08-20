Популярная украинская исполнительница Настя Каменских устроила на камеру жаркий танец, похваставшись роскошной фигурой в тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда танцуешь в душе, телу невозможно сопротивляться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских в облегающем платье исполняет страстный танец на камеру. Как можно заметить, поверх платья красотки присутствует принт в виде змея.

Сама исполнительница не стесняется демонстрировать на камеру свои лучшие изгибы, эффектно двигаясь в такт.

«Ощущение, что тебе 15», «Видишь себя как молоденькая девочка. А уже совсем не так по наружи», «Сразу видно, что есть чувство стиля», «Только мне Настя напоминает кого-то из сестёр Кардашьян?», «пора в танцы со звездами», «Божеее красоткаа🔥🔥🤩🤩😍я так ждала этот тренд», «красотка», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников энергичными движениями на камеру.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".