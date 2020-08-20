Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева з проєкту "Орел і Решка" похвалилася ідеальною фігурою в чорному міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Архів. Але, зате який пизда**й"» - коротко йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує спершу в крихітному боді червоного кольору і джинсах, нібито випускаючи з рук мобільний телефон.
Практично відразу ж після цього Івлєєва постає перед камерою в чорній мінісукні, ефектно демонструючи ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів її шанувальників.
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«Ульотна», «ну прям відвал всього», «це гармата», «ось це у тебе біцуха», «офігеть», «балдежная», «дивлюся на милуватися не можу❤️🔥 та й ще й пісня яка ааавваа», «бомбита», «небезпека, ти лучшаяяяяя», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що телеведуча Настя Івлєєва здивувала несподіваними іграми з молодим красенем.
У себе в Instagram зірка опублікувала анонс своєї авторської програми, де зірки знущаються один над одним різними незвичайними способами. Першим гостем став Микола Басков.
Нагадаємо, що Івлєєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:»Боже, у мене...".
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з обгорілим обличчям вразила новою витівкою: "тягніть оскар!".
Також Politeka писала, що Івлєєва спантеличила видом на зйомках «Орла і решки», показавши обличчя без прикрас: дівчина без комплексів.