Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева з проєкту "Орел і Решка" похвалилася ідеальною фігурою в чорному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Архів. Але, зате який пизда**й"» - коротко йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує спершу в крихітному боді червоного кольору і джинсах, нібито випускаючи з рук мобільний телефон.

Практично відразу ж після цього Івлєєва постає перед камерою в чорній мінісукні, ефектно демонструючи ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів її шанувальників.

«Ульотна», «ну прям відвал всього», «це гармата», «ось це у тебе біцуха», «офігеть», «балдежная», «дивлюся на милуватися не можу❤️🔥 та й ще й пісня яка ааавваа», «бомбита», «небезпека, ти лучшаяяяяя», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Настя Івлєєва здивувала несподіваними іграми з молодим красенем.

У себе в Instagram зірка опублікувала анонс своєї авторської програми, де зірки знущаються один над одним різними незвичайними способами. Першим гостем став Микола Басков.

Нагадаємо, що Івлєєва з величезними губами спотворила себе до невпізнання:»Боже, у мене...".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з обгорілим обличчям вразила новою витівкою: "тягніть оскар!".

Також Politeka писала, що Івлєєва спантеличила видом на зйомках «Орла і решки», показавши обличчя без прикрас: дівчина без комплексів.