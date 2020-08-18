Известная российская телеведущая Настя Ивлеева удивила неожиданными играми с молодым красавцем

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала анонс своей авторской программы, где звезды издеваются друг над другом разными необычными способами. Как известно, первым гостем шоу Ивлеевой стал российский артист Николай Басков. Во второй выпуск звезда пригласила молодого блогера и тиктокера Даниила Милохина.

«Завтра в 19:00 новый выпуск ЗБС Шоу. В гостях звёздонька тик тока и просто балдёжный Даня Милохин», - написала Ивлеева под постом.

На фото Ивлеева сидела перед Милохиным, в руках у нее был судочек с яйцами. Судя по всему, этими яйцами один из героев шоу должен будет обмазаться. На парне была накидка, защищающая его одежду. Поклонники подумали, что жертвой будет именно он.

За три часа пост Ивлеевой собрал почти 400 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов поддержки, а также негативных отзывов.

«Настя копия Элджей», «Ну на этом фото прямо очень похожи, прическа, форма лица, в целом стиль», «Это простоооо пушкааа, Насть! Уже, даже без самого выпуска», «Не могла кого-нибудь нормального на шоу позвать.. че за бред?!», «Радость для малолеток подвалила», «Все малолетки не будут сегодня спать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ивлеева с огромными губами изуродовала себя до неузнаваемости: «Боже, у меня…».

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