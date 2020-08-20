Від такої краси не можна відірвати погляд

Легендарна українська співачка Наталія Могилевська блиснула ідеальними вигинами в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Скільки ніжності в кожній пелюстці... мммм...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Могилевська позує в наряді з декольте, демонструючи розкішну фігуру звисока. При цьому в кадр також потрапило ідеальне обличчя знаменитості, яке вона прикрасила не менш елегантним макіяжем.

"Аж світяться очі. Ти настільки красива«,» красоточка«,» неперевершена«, " Наташа, хочу таку ж стрижку! У кого робила?", "Такі ніжні як і ви 👍 👍 👍 👍 🌷 🌷 🌷 🌷 Прекрасна", " дуже красива, як же йде колір тіней😍, просто🔥", " відмінно виглядаєте«,» красуня на мільйон«, - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Наталя Могилевська похвалилася розкішною фігурою в яскравому вбранні. Так, на них виконавиця позує в яскравому костюмі, який вирішила розкрити і посвітити досконалою фігурою.

"Ліга сміху, зустрічай!"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що шанувальники високо оцінили красу кумира, буквально «засипавши» її компліментами.

Нагадаємо, що Могилевська в міні пристрасно притулилася до молодого красеня: "Вогонь жінка».

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