Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в ярком наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на них Могилевская позирует в ярком костюме, который решила распахнуть и посветить совершенной фигурой.
«Лига смеха, встречай!» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что поклонники высоко оценили красоту кумира, буквально «засыпав» ее комплиментами.
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«Наташ ты супер», «красотка», «Наташа, как всегда великолепна», «очень красивая и приятная», «ты просто супер», «красивая», «наше золото», «Блонда! Супер», «Ваууууууу 🔥 Шикарный костюм, выглядите замечательно», «Натаха,где рвешь молодильные яблоки?Красотка неимоверная!», «Красотка и хороший человек», - пишут они.
Как сообщалось ранее, певица Наталья Могилевская удивила новым образом и стройными ножками.
На снимке красотка решила позировать в невероятном наряде: белая блузка с оголенными плечами и глубокое декольте максимально подчеркивали ее роскошную фигуру.
При этом на месте блузки у Могилевской была сеточка с камнями. Дополняла образ ассиметричная юбка, которая спереди была до предела коротка.
Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».
А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".
Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".