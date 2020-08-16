Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская похвасталась роскошной фигурой в ярком наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на них Могилевская позирует в ярком костюме, который решила распахнуть и посветить совершенной фигурой.

«Лига смеха, встречай!» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что поклонники высоко оценили красоту кумира, буквально «засыпав» ее комплиментами.

«Наташ ты супер», «красотка», «Наташа, как всегда великолепна», «очень красивая и приятная», «ты просто супер», «красивая», «наше золото», «Блонда! Супер», «Ваууууууу 🔥 Шикарный костюм, выглядите замечательно», «Натаха,где рвешь молодильные яблоки?Красотка неимоверная!», «Красотка и хороший человек», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Наталья Могилевская удивила новым образом и стройными ножками.

На снимке красотка решила позировать в невероятном наряде: белая блузка с оголенными плечами и глубокое декольте максимально подчеркивали ее роскошную фигуру.

При этом на месте блузки у Могилевской была сеточка с камнями. Дополняла образ ассиметричная юбка, которая спереди была до предела коротка.

Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».

А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".

Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".