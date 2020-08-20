От такой красоты нельзя оторвать взгляд

Популярная украинская певица Наталья Могилевская сверкнула идеальными изгибами в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сколько нежности в каждом лепестке... мммм...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в наряде с декольте, демонстрируя роскошную фигуру с высока. При этом в кадр также попало идеальное лицо знаменитости, которое она украсила не менее элегантным макияжем.

«Аж светятся глаза. Ты настолько красива», «красоточка», «непревзойденная», «Наташа, хочу такую же стрижку! У кого делала?», «Такие нежные как и Вы 👍👍👍👍🌷🌷🌷🌷 Прекрасная», «Очень красивая, как же идёт цвет теней😍, просто🔥», «отлично выглядите», «красотка на миллион», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Наталья Могилевская сверкнула идеальной фигуре в ярком наряде. На них исполнительница предстала перед камерой в распахнутом костюме.

Благодаря этому в кадр попали идеальные прелести знаменитости.

«Лига смеха, встречай!» - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что поклонники Могилевская буквально "засыпали" кумира миллионами комплиментов.

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