Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Коли дочка вся в маму", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лобода позує в пікантному вбранні, ефектно розставивши ноги на камеру. Поруч з нею позує її дочка, яка красою пішла вся в маму. Це стало причиною бурхливого захоплення з боку її шанувальників.

"Спокусниця. Покоління батьки і діти нервово курять...", "Наймодніші люди 2020 року👍», «Євуська❤️«шкідна модна мавпочка», «дівчатка на стилі», «Крутушки супер малятка», «наші наймодніші, і такі прекрасні мама і дочка❤️😘», «Ви моя найулюбленіша співачка. Дуже талинтливая, красива, сяюча. Прям Сама, Сама, Сама. Блиск", " Спасибочки постите чаші - у вас відмінно виходить 🙂», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру в одній мереживній білизні.

"Ночами я їм. А ви?"- коротко йдеться в підписі.

На опублікованій фотографії Лобода позує за столом з виделкою біля рота. Красуня вирішила ефектно розкрити наряд і показати розкішне тіло у всій красі. Уточнимо, що шанувальники співачки активно лайкали фотографію, проте коментувати його не наважилися.

Нагадаємо, що Лобода довела шанувальників яскравими кадрами: що за...

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