Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда дочка вся в маму😉😇», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в пикантном наряде, эффектно расставив ноги на камеру. Рядом с ней позирует ее дочь, которая красотой пошла вся в маму. Это стало причиной бурного восхищения со стороны ее поклонников.

«Искусительница. Поколение Отцы и дети нервно курят...», «Самые модные люди 2020 года👍», «Евуська❤️«шкодная модная обезьянка», «девочки на стиле», «Крутышки супер малышки», «Наши самые модные, и такие прекрасные мама и дочка❤️😘», «Вы моя самая любимая певица. Очень талинтливая, красивая, сияющая. Прям самая, самая, самая. Блеск», «Спасибочки постите чаше – у вас отлично получается 🙂», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру в одном кружевном белье.

«По ночам я ем. А вы?» - коротко говорится в подписи.

На опубликованной фотографии Лобода позирует за столом с вилкой у рта. Красотка решила эффектно распахнуть наряд и показать роскошное тело во всей красе. Уточним, что поклонники певицы активно лайкали фотографию, однако комментировать его не решились.

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