Популярна українська виконавиця Ані Лорак побешкетувала на камеру в мокрому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вперше в житті встала на дошку! 🌊 Так круто! Непередавані емоції й адреналін! 😍 А найголовніше-перемога над собою", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лорак показала, як вміє плавати на серфінгу. Слідом за нею» на дошку " стала її дочка Софія. Також співачка уточнила, що на камеру в цей момент їх знімав російський співак Філіп Кіркоров.

"Відразу видно, що є почуття стилю», «Клааасс) навіть через відео дух захоплює», «найкрутіші", " яка ви засмагла! Немов шоколадка", "Боже, які молодці😍 А я все не наважуся«,» які ви молодці«," Ого, Кароліна, мені аж страшно стало за вас! Хвилі, вітер, така швидкість.. головне, що Ви отримали від цього хороші емоції!", "боже, яка пара! Добре вам відпочити, Кароліночка!",- пишуть шанувальники Лорак.

До цього ми розповідали, що співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії, блиснула пишними формами в пікантному костюмі

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

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