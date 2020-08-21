Російська актриса Христина Асмус завжди виглядає бездоганно, а іноді допомагають їй в цьому ділові костюми
Красуня завоювала величезну любов після виходу серіалу" Інтерни", де Христина виконала роль скромниці Варі, передає Politeka.net.
Після цього послідувало кілька пам'ятних ролей в кіно, в тому числі в скандальному фільмі "Текст". Асмус виконала роль дівчини одного з героїв. Зірка зобразила секс з колегою настільки натурально, що досі люди гадають про його справжність.
Втім, попри всі розмови про свою особистість, Христина ніколи не сумує і залишається вірна своєму стилю у всьому, зокрема, і в одязі.
Артистка нерідко вибирає класичні луки, і, варто відзначити, їй вони дуже пасують. Подивімось на кілька найвдаліших нарядів Христини.
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Рожевий брючний костюм, срібні човники і акуратна укладка - Христина сама жіночність.
Стильні картаті жакет і спідничка - шикарне поєднання.
В такому жакеті непомітного кольору виглядаєш завжди ідеально, чим би не займався.
Червоний брючний костюм з чорними босоніжками на шпильках відмінно доповнив макіяж з акцентом на губи - - ніби гаряча секретарка.
А в такому літньому образі можна і на прогулянку з дочкою.
Елегантний костюм сірого відтінку доповнений спортивним взуттям - дуже модне поєднання.
Нагадаємо, Христина Асмус поділилася яскравим знімком зі зйомок фільму "Джон", розповівши, що зараз щодня перебуває на зйомках в Геленджику.
Попри те, що фото було вельми безневинним, під фото у Христини розгорнулася справжня дискусія про те, що вона розходиться з чоловіком, Гаріком Харламовим.
Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».
Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".
Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».