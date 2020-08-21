Російська актриса Христина Асмус завжди виглядає бездоганно, а іноді допомагають їй в цьому ділові костюми

Красуня завоювала величезну любов після виходу серіалу" Інтерни", де Христина виконала роль скромниці Варі, передає Politeka.net.

Після цього послідувало кілька пам'ятних ролей в кіно, в тому числі в скандальному фільмі "Текст". Асмус виконала роль дівчини одного з героїв. Зірка зобразила секс з колегою настільки натурально, що досі люди гадають про його справжність.

Втім, попри всі розмови про свою особистість, Христина ніколи не сумує і залишається вірна своєму стилю у всьому, зокрема, і в одязі.

Артистка нерідко вибирає класичні луки, і, варто відзначити, їй вони дуже пасують. Подивімось на кілька найвдаліших нарядів Христини.

Рожевий брючний костюм, срібні човники і акуратна укладка - Христина сама жіночність.

Стильні картаті жакет і спідничка - шикарне поєднання.

В такому жакеті непомітного кольору виглядаєш завжди ідеально, чим би не займався.

Червоний брючний костюм з чорними босоніжками на шпильках відмінно доповнив макіяж з акцентом на губи - - ніби гаряча секретарка.

А в такому літньому образі можна і на прогулянку з дочкою.

Елегантний костюм сірого відтінку доповнений спортивним взуттям - дуже модне поєднання.

Нагадаємо, Христина Асмус поділилася яскравим знімком зі зйомок фільму "Джон", розповівши, що зараз щодня перебуває на зйомках в Геленджику.

Попри те, що фото було вельми безневинним, під фото у Христини розгорнулася справжня дискусія про те, що вона розходиться з чоловіком, Гаріком Харламовим.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».

Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".

Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».