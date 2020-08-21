Британська модель Демі Роуз пограла формами в незвичному вбранні

Спокуслива зірка постійно демонструє апетитні форми у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз за аккаунтом красуні стежать 14,3 мільйона користувачів мережі.

Зірка записала сторіз, представивши в топіку, спідниці і трусиках з однаковим принтом із зелених листків.

Демі під тонкою тканиною топа ледь втримала свій пишний бюст. Величезні принади напружилися, намагаючись вирватися назовні. Відомо, що у моделі великі принади, які важко приховати під будь-яким одягом.

Красуня обтягнула струнку талію цікавою спідничкою. Поясок притримував смужки тканини, які розсувалися від кожного її руху.

Під незвичною спідничкою легко помітити трусики.

Роуз зробила елегантну зачіску, що складається з хвилястих локонів і завершила образ непомітним макіяжем, що підкреслив тільки її гідності.

Кадри не зібрали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз. Однак, можна з упевненістю сказати, що зірку засипали компліментами в особистому листуванні, адже вона ніби заслана небесами на Землю.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала у вузькому топіку з величезним декольте. Груди зірки ледь утримувала чорна тканина. Принади стиснулися під одягом, ніби їм під ним дуже тісно.

Посередині декольте тонка смужка з блискучою прикрасою утримувала на місці неслухняні принади в топі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз підкорила жарким образом в одному білому халаті. Модель не соромиться своїх форм після того, як прийняла себе і припинила вимотувати організм дієтами. Зараз дівчина активно відпочиває, харчується так, як подобається і не комплексує з приводу зайвої ваги.

Нагадавши, Демі Роуз зі смужками замість білизни побешкетувала перед дзеркалом

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