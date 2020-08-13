Британская модель Деми Роуз покрутилась перед камерой в соблазнительном виде
Звезда поразила совершенствами фигуры в горячем образе, сообщает Politeka.net. Звезда позировала посреди скал, хвастаясь фигурой с разных ракурсов.
Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом. Деми натянула на большую грудь купальный топик с длинными рукавами. Игривая красотка расстегнула одежду на молнии, едва не вывалив пышную грудь.
Бюст, казалось, так и норовил выпрыгнуть из выреза, но Роуз это совсем не смущало. Тем более благодаря таким фото можно стать еще популярнее.
Благодаря трусикам-бикини можно вдоволь налюбоваться упругими ягодицами модели, которые она выставила прямо в камеру.
"Накануне свадьбы": в сети показали фото пары, которые утонули на курорте под Одессой
Выплата пенсии может быть прекращена, украинцев предупредили о проблемах: "В течение 10 дней..."
Русская Кардашьян в аппетитном бикини ослепила великолепием: "Как пончик сладкий"
Знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус: "Мужики в шоке"
Тонкая талия и накаченные ножки красотки тоже завораживают своей идеальностью: "Очень горячо".
Модель завершила образ разными украшениями в виде круглых сережек и платка, завязанного на косе.
Пышные ресницы и подчеркнутые пухлые губы - уже давно стали визитной карточкой Деми.
За 11 часов фото собрали почти 500 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, Деми Роуз засветила огромную грудь, немного распахнув одежду.
Большие прелести смотрелись на кадрах превосходно и притягивали взгляд. Тонкая ткань халата, казалось, от легкого ветерка сможет показать все самое интимное, а это заводит любого.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, потому что были обнародованы в сториз.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз восхитила загорелым телом в вязаном бикини с разноцветным принтом на лифчике.
Крошечное бикини едва смогло скрыть грудь звезды, которую сама Деми не любит прятать.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами