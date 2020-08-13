Британская модель Деми Роуз покрутилась перед камерой в соблазнительном виде

Звезда поразила совершенствами фигуры в горячем образе, сообщает Politeka.net. Звезда позировала посреди скал, хвастаясь фигурой с разных ракурсов.

Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом. Деми натянула на большую грудь купальный топик с длинными рукавами. Игривая красотка расстегнула одежду на молнии, едва не вывалив пышную грудь.

Бюст, казалось, так и норовил выпрыгнуть из выреза, но Роуз это совсем не смущало. Тем более благодаря таким фото можно стать еще популярнее.

Благодаря трусикам-бикини можно вдоволь налюбоваться упругими ягодицами модели, которые она выставила прямо в камеру.

Тонкая талия и накаченные ножки красотки тоже завораживают своей идеальностью: "Очень горячо".

Модель завершила образ разными украшениями в виде круглых сережек и платка, завязанного на косе.

Пышные ресницы и подчеркнутые пухлые губы - уже давно стали визитной карточкой Деми.

За 11 часов фото собрали почти 500 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Деми Роуз засветила огромную грудь, немного распахнув одежду.

Большие прелести смотрелись на кадрах превосходно и притягивали взгляд. Тонкая ткань халата, казалось, от легкого ветерка сможет показать все самое интимное, а это заводит любого.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, потому что были обнародованы в сториз.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз восхитила загорелым телом в вязаном бикини с разноцветным принтом на лифчике.

Крошечное бикини едва смогло скрыть грудь звезды, которую сама Деми не любит прятать.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами