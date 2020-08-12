Британская модель Деми Роуз выставила напоказ большие объемы

Звезда чуть ли не каждый день демонстрирует свою большую грудь, сообщает Politeka.net. В одном из последних сториз в Инстаграм красотка предстала в одном платье-халатике, под которым ничего не было.

Модель засветила огромную грудь, немного распахнув одежду. Она блеснула своими прелестями в разных ракурсов.

Огромные прелести смотрелись на кадрах превосходно и притягивали взгляд. Тонкая ткань халата, казалось, от легкого ветерка сможет показать все самое интимное, а это заводит любого.

Деми распустила длинные ровные волосы и смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Ее образ завершали небольшие украшения.

Также модель опубликовала фото со своими горячими подружками, одевшиеся в не менее соблазнительные наряды.

На фото заметно, что Деми была в стильных босоножках с заклепками. Она улыбалась и смотрела в камеру.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, потому что были обнародованы в сториз. Однако, судя по другим постам, звезда быстро собирает лайки и много приятных сообщений.

Напомним, Деми Роуз предстала в интересном образе, блеснув своей пышной грудью.

Звезда натянула на достоинства один джинсовый комбинезон, под которым не оказалось ни одежды, ни даже белья.

Знаменитость показала свою большую грудь без капли смущения. Образ звезды завершили аккуратные украшения.

Ранее мы писали, что Деми Роуз выложила кадры, как лежит в одном халате без белья.

Из-за этого в кадр попали внушительные прелести красотки. В какой-то момент знаменитость решила прогуляться по номеру, из-за чего ее внушительного объема формы эффектно тряслись.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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