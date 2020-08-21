Британская модель Деми Роуз поиграла формами в необычном наряде

Соблазнительная звезда постоянно демонстрирует аппетитные формы в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Сейчас за аккаунтом красотки следят 14,3 миллиона пользователей сети.

Звезда записала сториз, представ в топике, юбке и трусиках с одинаковым принтом из зеленых листков.

Деми под тонкой тканью топа едва удержала свой пышный бюст. Огромные прелести напряглись, пытаясь вырваться наружу. Известно, что у модели большие прелести, которые трудно скрыть под любой одеждой.

Красотка обтянула стройную талию интересной юбочкой. Поясок придерживал полоски ткани, которые раздвигались от каждого ее движения.

Под необычной юбочкой легко заметить трусики.

Роуз сделала элегантную прическу, состоящую из волнистых локонов и завершила образ неброским макияжем, подчеркнувшим только ее достоинства.

Кадры не собрали много лайков, ведь были обнародованы в сториз. Однако, можно с уверенностью сказать, что звезду засыпали комплиментами в личной переписке, ведь она будто заслана небесами на Землю.

Напомним, Деми Роуз позировала в узком топике с огромным декольте. Грудь звезды едва удерживала черная ткань. Прелести сжались под одеждой, будто им под ней очень тесно.

Посередине декольте тонкая полосочка со сверкающим украшением удерживала на месте непослушные прелести в топе.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз покорила жарким образом в одном белом халате. Модель не стесняется своих форм после того, как приняла себя и прекратила изматывать организм диетами. Сейчас девушка активно отдыхает, питается так, как нравится и не комплексует по поводу лишнего веса.

Напомним, разгоряченная Деми Роуз подразнила видом в распахнутом халате: "Где твой лифчик?"

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