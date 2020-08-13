Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала новый образ в бикини из пайетками

Загорелая модель решила поделиться жарким селфи на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз девушка показала, как примерила темно-коричневый купальник с тонкими завязками и аккуратными вставками из переплетенных на груди нитей.

Длинные локоны Деми предпочла спрятать благодаря специальной укладке и аккуратному украшению с камнями и бусами на ее лбу, а лицо без макияжа не стала подчеркивать дополнительными уходовыми средствами. Как и всегда, главной изюминкой образа Деми стали ее пышные формы.

«Зеркало, зеркало на стене...», - загадочно подписала новый кадр Деми.

Вот как реагируют поклонники:

«Так хорошо 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️Красивая ❤️❤️❤️ Ты такая красивая 💞💞💞💞», «Que hermoso frente», «Кто любит тебя, кроме парня из камары?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida», «Такая шикарная малышка👏👏❤️❤️🔥😍», «💘 твой наряд», «Эта дамочка разбивает сердца💖💖💖», «Ангел ❤️», «Я не скажу здесь, насколько сильно этот возбуждающий образ вас влияет на мой дух, только если вы спросите», «❤️🔥😍 очень хорошо выглядит».

Каждый день звезда старается пополнять свой профиль в Инстаграм жаркими фото, чтобы поддерживать свою популярность в сети и привлекать еще больше аудитории к профилю. Причем делает это Деми излюбленным образом - публикуя жаркие снимки, на которых позирует в белье или купальниках.

Модель с пышными формами сотрудничает с многими популярными брендами, поэтому удивлять каждый раз новым образом ей не составляет труда. Не так давно Роуз также блеснула загорелым телом в бикини с леопардовым принтом, которое едва выдержало "напор" девушки. Потянув за тоненькую ниточку на груди, звезда впечатлила жарким видом.

«Привет, красотка, ты великолепно выглядишь ♥ ️ великолепная ♥ ️ милая ♥ ️ сексуальная 😘😘😘💕💕💕», «Ваша красота несравненная bbita», «Кошечка дразнится 😘😘😘», «Безумно красивая», «Красиво 😍», «все фото потрясающие красивые», «Уфффф, как ты богата на дыньки 😘😘💕», «Ummmmm.qv милое сердце», «😻😻😘❤️❤️🔥🌞Красивая и великолепная с любой стороны 😍🥰😘😘😘,» - пишут пользователи.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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