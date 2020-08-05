Супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио поразила идеальной фигурой в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мечтательное утро», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Амбросио позирует, приспустив рубашку и посветив упругими прелестями. На другой фотографии модель решила прижаться к стеклу, из-за чего кадр получился чрезвычайно горячим.

«Мечтательная красотка», «огненная жрица», «настоящая королева», «невероятная», «спасибо, что порадовала глаз. И погрела душу», «Солнечные флюиды», «просыпайся и радуйся солнечному дню», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, похвасталась идеальным телом в бикини

На снимке Алессандра Амбросио позирует в бассейне, погрузившись в воду по самые трусики. Судя по всему, она уже успела поплавать, потому что кожа блестит влагой, а мокрый купальник практически не скрывает пикантных деталей. Модель смотрит прямо на солнце, прикрив глаза ладонями.

Напомним, звездный ангел Victoria’s Secret в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже.

А еще Politeka писала, что раздетый ангел Victoria’s Secret сверкнула своими персиками на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что раздетая звезда Victoria’s Secret поиграла со своими «мячиками» у всех на виду.