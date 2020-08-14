Известная модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, показала себя в смелом образе и рассказала о проблемах

На фото красавица позировала в бикини на веревочках. Алессандра решила обойтись только трусиками, бюстгальтер ей оказался не нужен. Девушка мокрая стояла на фоне стены вся мокрая, прикрывая только пышную грудь руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все мои проблемы смываются водой", - написала Амбросио под фото.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пока фото не испортилось", "Вы делаете это долгим горбатым днем", "U are a miracle", "Ты чудо", "Вы принимаете оплату бриллиантами за обмен килограммов", "Замечательная Китти", "Трусость во время пандемии", "Я хочу отвезти тебя и твою дочь на остров Джеффа Эпштейна".

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Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности.

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