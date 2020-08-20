39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная как ангел Victoria’s Secret, ошеломила чувственным образом на атмосферных снимках

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошном кабриолете красного цвета.

Алессандра явно наслаждалась моментом. Так, супермодель фотографировалась в темное время суток в припаркованной перед домом машине - мягкий свет фонарей придал особое настроение этим необычным снимкам.

На некоторых кадрах Амбросио стояла рядом с авто, продемонстрировав стройные ножки "от ушей". На ней была полосатая блуза с "пышными" длинными рукавами и дерзкие миниатюрные шортики темно-синего оттенка. Роскошный лук дополнили полосатые босоножки под стать блузе и небольшая черная сумочка.

Звезда подписала фото строчками из песни:

"Маленький красный корвет

Детка, ты слишком быстрый

Маленький красный корвет 🚘💫🎶"

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро одарив "ангела" приятными словами:

"ооочень красиво ❤️"

"Прекрасная ночь для езды!"

"Я попытаюсь приручить вашу маленькую красную машинку. ❤️"

"Ладно, машина классная, но ... Я предпочитаю тебя, детка !! 💫👸🏼😉😘"

"Это фантастические фотографии, и я желаю вам спокойной ночи, дорогая Алессандра.🌙⭐️😘"

"Надеюсь, в ней достаточно места для ног. 🔥❤️"

"Красная страсть🔥"

Ранее мы сообщали, Амбросио впечатлила формами в купальнике. Девушка показала эффектное фото в Инстаграм, на котором плыла в бассейне, задрав голову и вытянув руки вдоль бедер и при этом подставив под камеру упругую "пятую точку".

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