39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная как ангел Victoria’s Secret, ошеломила чувственным образом на атмосферных снимках
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошном кабриолете красного цвета.
Алессандра явно наслаждалась моментом. Так, супермодель фотографировалась в темное время суток в припаркованной перед домом машине - мягкий свет фонарей придал особое настроение этим необычным снимкам.
На некоторых кадрах Амбросио стояла рядом с авто, продемонстрировав стройные ножки "от ушей". На ней была полосатая блуза с "пышными" длинными рукавами и дерзкие миниатюрные шортики темно-синего оттенка. Роскошный лук дополнили полосатые босоножки под стать блузе и небольшая черная сумочка.
Звезда подписала фото строчками из песни:
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"Маленький красный корвет
Детка, ты слишком быстрый
Маленький красный корвет 🚘💫🎶"
Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро одарив "ангела" приятными словами:
"ооочень красиво ❤️"
"Прекрасная ночь для езды!"
"Я попытаюсь приручить вашу маленькую красную машинку. ❤️"
"Ладно, машина классная, но ... Я предпочитаю тебя, детка !! 💫👸🏼😉😘"
"Это фантастические фотографии, и я желаю вам спокойной ночи, дорогая Алессандра.🌙⭐️😘"
"Надеюсь, в ней достаточно места для ног. 🔥❤️"
"Красная страсть🔥"
Ранее мы сообщали, Амбросио впечатлила формами в купальнике. Девушка показала эффектное фото в Инстаграм, на котором плыла в бассейне, задрав голову и вытянув руки вдоль бедер и при этом подставив под камеру упругую "пятую точку".
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