Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи поділилася пікантними кадрами
Зірка зараз займається випусками своїх ліній купальників і спортивного одягу, повідомляє Politeka.net. Ймовірно, саме в купальнику свого бренду красуня постала в цей раз.
Зірка позувала стоячи на яскраво-зеленому газоні. Вона перебувала спиною до камери. Фотограф зняв красуню знизу, тим самим відобразивши спокусливі сідниці в бікіні.
Стрункі накачані ніжки і апетитні "булочки" в купальнику - хіба це не досконалість, тільки бікіні зайве.
Красуня трохи повернулася до камери. Вона прикрила груди руками, при цьому на ній видно купальник з великими бретельками на бантиках. Ратаковськи дивилася в камеру пронизливим поглядом. Тонкі пасма впали біля обличчя.
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Красуня трохи розставила ніжки в босоніжках з плетінням.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, хоча, безумовно, гідні цього.
Можливо, красуні написали масу приємного в дірект, адже відео було оприлюднено в сторіз.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в синьому бікіні, вставши на карачки перед камерою. виставивши при цьому сідниці на загальний огляд.
У такій позі красуня постала на пляжі.
Варто відзначити, що струнка знаменитість любить епатувати публіку стильними кадрами.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показала фото з готелю, на якому позує практично оголеною – крихітний купальник дозволив повною мірою підкреслити тонку талію, залізний прес, а також апетитні груди Ратаковськи.
Дівчина вирішила не доповнювати образ прикрасами і макіяжем, тому її зовнішній вигляд вийшов природним.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше
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