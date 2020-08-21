Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поделилась пикантными кадрами

Звезда сейчас занимается выпускам своих линий купальников и спортивной одежды, сообщает Politeka.net. Вероятно, именно в купальнике своего бренда красотка предстала в этот раз.

Звезда позировала стоя на ярко-зеленом газоне. Она находилась спиной к камере. Фотограф снял красотку снизу, тем самым запечатлев соблазнительные ягодицы в бикини.

Стройные накаченные ножки и аппетитные "булочки" в купальнике - разве это не совершенство, только бикини лишнее.

Красотка немного повернулась к камере. Она прикрыла грудь руками, при этом на ней виден купальник с большими бретельками на бантиках. Ратаковски смотрела в камеру пронзительным взглядом. Тонкие пряди упали у лица.

Красотка немного расставила ножки в босоножках с плетением.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, хотя, безусловно, достойны этого.

Возможно, красотке написали массу приятного в директ, ведь видео было обнародовано в сториз.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в синем бикини, встав на четвереньки перед камерой. выставив при этом ягодицы на всеобщее обозрение.

В такой позе красотка предстала на пляже.

Стоит отметить, что стройная знаменитость любит эпатировать публику стильными кадрами.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала фото с отеля, на котором позирует практически обнаженной – крошечный купальник позволил полной мерой подчеркнуть тонкую талию, железный пресс, а также аппетитную грудь Ратаковски.

Девушка решила не дополнять образ украшениями и макияжем, поэтому ее внешний вид получился естественным.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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