Від фото мурашки по шкірі

31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", розбурхала фантастичною фотосесією на роллердромі

Як передає Politeka.net, перша учасниця нового проекту "Холостячка" Мішина опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram.

Дівчина примірила в'язаний топ в смужку з довгим рукавом і жовті спортивні штани, які вигідно підкреслили її струнку фігуру. В руках Ксенія тримала білі роликові ковзани.

На одному з кадрів актриса "сховала" широку й щиру посмішку за рукою, на інших двох вразила більш холодним, неприступним і одночасно мрійливим образом.

"Знайомство з собою схоже знайомству з космосом", - підписала фото Мішина.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Красунечка 😍"

"Ксюша, яка ж ти красива, очей не відірвати!!!♥️♥️♥️"

"Неймовірна😍"

"Яка ж ти красива, залишайся такою завжди, сподіваюся, в шоу "Холостячка" ти зустрінеш справжнє кохання, всього хорошого!"

"Незаконно бути такою красивою ❤️"

"На першому фото просто не впізнати. Ви така розумничка 🔥"

"Чудова))) акуратніше там на роликах, ми ще у вашому виконанні нових (і продовження старих) ролей чекаємо)))❤ ️ ❤ ️ ❤️"

"Незвично бачити Вас такою, в такому образі 😍 🔥 дуже красиво 😻 ✨ "

Раніше ми повідомляли, Мішина показала в Instagram перші кадри зі зйомок "Холостячки".

"Початок...❤️ Красиво, Романтично, неймовірно хвилююче", - підписала дівчина знімки.

Правда, красенів, які будуть битися за Ксенію, шанувальники так і не розгледіли.

"Клааааас, дуже чекаю, ви красуня😍 🔥», «дуже сподобалася ваша роль у фільмі "найкращий чоловік". Ви розумничка, відмінно зіграли👍 🔥», «Ви прекрасні🌹, де ваші красені?", "Удачі в цьому проекті. ❤ ️ Впевнена він буде неймовірним!", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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