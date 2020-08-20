31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", розбурхала фантастичною фотосесією на роллердромі
Як передає Politeka.net, перша учасниця нового проекту "Холостячка" Мішина опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram.
Дівчина примірила в'язаний топ в смужку з довгим рукавом і жовті спортивні штани, які вигідно підкреслили її струнку фігуру. В руках Ксенія тримала білі роликові ковзани.
На одному з кадрів актриса "сховала" широку й щиру посмішку за рукою, на інших двох вразила більш холодним, неприступним і одночасно мрійливим образом.
"Знайомство з собою схоже знайомству з космосом", - підписала фото Мішина.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
"Красунечка 😍"
"Ксюша, яка ж ти красива, очей не відірвати!!!♥️♥️♥️"
"Неймовірна😍"
"Яка ж ти красива, залишайся такою завжди, сподіваюся, в шоу "Холостячка" ти зустрінеш справжнє кохання, всього хорошого!"
"Незаконно бути такою красивою ❤️"
"На першому фото просто не впізнати. Ви така розумничка 🔥"
"Чудова))) акуратніше там на роликах, ми ще у вашому виконанні нових (і продовження старих) ролей чекаємо)))❤ ️ ❤ ️ ❤️"
"Незвично бачити Вас такою, в такому образі 😍 🔥 дуже красиво 😻 ✨ "
Раніше ми повідомляли, Мішина показала в Instagram перші кадри зі зйомок "Холостячки".
"Початок...❤️ Красиво, Романтично, неймовірно хвилююче", - підписала дівчина знімки.
Правда, красенів, які будуть битися за Ксенію, шанувальники так і не розгледіли.
"Клааааас, дуже чекаю, ви красуня😍 🔥», «дуже сподобалася ваша роль у фільмі "найкращий чоловік". Ви розумничка, відмінно зіграли👍 🔥», «Ви прекрасні🌹, де ваші красені?", "Удачі в цьому проекті. ❤ ️ Впевнена він буде неймовірним!", - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
А ще Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина роздяглася і показала, за що будуть боротися чоловіки: топ спокусливих фото.
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