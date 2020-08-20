32-річна хореограф, зірка проекту "Танці з зірками" Альона Шоптенко заінтригувала спільним фото із зірковим партнером нового сезону, співаком Олегом Винником

Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала втомленою, але задоволеною. Втім, як і Винник. Змилений та розчервонілий артист обдарував глядачів легкою посмішкою.

"На сьогоднішній день ми з @olegg.vynnyk здається, зробили вже 1 000 000 танцювальних кроків 😅 а це ж тільки початок 🤪 і все це для того, щоб 30 cерпня ви побачили наш красивий і пристрасний танець 😊 😉 і так, сподіваюся, щонеділі! 😉 З нетерпінням чекаємо зустрічі! ❤ ️ 😊 🎉 ",- підписала фото Шоптенко.

Пользовталі кинулися коментувати побачене, бажаючи парі перемоги в проекті:

"Удача �💋�"

"ідеальна пара 🤘 😁 🤘 дуже гармонійно виглядаєте на фото 🙌 😊 🙌 вже хочеться побачити як на танцполі 🌺 🌺 🌺 "

"Бажаємо перемоги 🥳 👊 🏻 "

"Кайфую від вас 😍 🔥 "

"Танцюй, Олег, танцюй🙃"

"Ви з Олегом дуже навіть схожі, є якісь спільні риси обличчя 😋 👍 "

"Всі Вовчиці України будуть тепер біля монітора телевізорів.Я не фанатка Винника, але люблю дивитися на ваші танці і постановки..Удачі Вам ♥️"

"Альона, наші вовчиці Вам не загрожують?😊"

"Бідний Винник....такий худенький..дайте йому булочку 🙌 😮 "

Раніше ми повідомляли, Шоптенко розчулила мережу фото з дворічним сином на морі. Дівчина в бікіні сиділа на лежаку і тримала на колінах хлопчика.

"Виїжджати зі своєю дитиною і спостерігати за його першими враженнями в нових місцях - це одне з найприємніших задоволень! ☺️❤️ Правда, все ще жах викликає кількість сумок з речами і всім необхідним для дитини 2 років! 😳 😁 Це той випадок, коли у мами одна маленька сумочка, а у сина їх 15 великих! 🤦 ♀ ️ 😂 ",- поділилася зірка.

Нагадавши, партнерка Олега Винника по "танцях з зірками" показала інтимне фото чоловіка.

А ще Politeka писала, що блондинка з "Танців з зірками" відпалила з Олегом Винником, яскраві кадри.