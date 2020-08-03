Участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделлилась откровением и кадрами своего отдыха

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая біла партнершой Олега Винника в танцевальном проекте.

Танцовщица призналась, что раньше с ужасом смотрела на отдыхающие семьи с маленькими детьми. Ей казалось, что это сложно назвать отдыхом.

«Теперь же выезжать со своим ребёнком и наблюдать за его первыми впечатлениями в новых местах - это одно из приятнейших удовольствий! ☺️❤️ Правда, все ещё ужас вызывает количество сумок с вещами и всем необходимым для ребёнка 2 лет! 😳😁 Этот тот случай, когда у мамы одна маленькая сумочка, а у сына их 15 больших! 🤦‍♀️😂 А ведь когда-то было иначе», - рассказала звезда.

Также звезда опубликовала снимки, на которых с сыном отдыхает на шезлонге. На ней раздельный купальник, низ которого черного цвета, а верх - оранжево телесный.

Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году, через полгода после развода с танцором Дмитрием Дикусаром.

Алексей Иванов – бывший владелец нескольких рекламных агентств, совладелец частной библиотеки "BOtaN".

С будущим мужем Алена познакомилась во время одного из рабочих проектов. С момента начала романтических свиданий и до свадьбы прошло полгода.

9 июня 2018 года Алена Шоптенко впервые стала мамой. Артистка родила сына с весом 3 370 гр и ростом 52 см. Новорожденного малыша назвали Алексеем, в честь отца.

Напомним, партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа.

А еще Politeka писала, что блондинка из «Танців з зірками» отожгла с Олегом Винником, яркие кадры.

Также Politeka сообщала, что раздетая блондинка из "Танців з зірками" воспользовалась моментом и показала идеальный рельеф.