Участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделлилась откровением и кадрами своего отдыха
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, которая біла партнершой Олега Винника в танцевальном проекте.
Танцовщица призналась, что раньше с ужасом смотрела на отдыхающие семьи с маленькими детьми. Ей казалось, что это сложно назвать отдыхом.
«Теперь же выезжать со своим ребёнком и наблюдать за его первыми впечатлениями в новых местах - это одно из приятнейших удовольствий! ☺️❤️ Правда, все ещё ужас вызывает количество сумок с вещами и всем необходимым для ребёнка 2 лет! 😳😁 Этот тот случай, когда у мамы одна маленькая сумочка, а у сына их 15 больших! 🤦♀️😂 А ведь когда-то было иначе», - рассказала звезда.
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Также звезда опубликовала снимки, на которых с сыном отдыхает на шезлонге. На ней раздельный купальник, низ которого черного цвета, а верх - оранжево телесный.
Напомним, Алена Шоптенко вышла замуж за Алексея Иванова в 2016 году, через полгода после развода с танцором Дмитрием Дикусаром.
Алексей Иванов – бывший владелец нескольких рекламных агентств, совладелец частной библиотеки "BOtaN".
С будущим мужем Алена познакомилась во время одного из рабочих проектов. С момента начала романтических свиданий и до свадьбы прошло полгода.
9 июня 2018 года Алена Шоптенко впервые стала мамой. Артистка родила сына с весом 3 370 гр и ростом 52 см. Новорожденного малыша назвали Алексеем, в честь отца.
Напомним, партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа.
А еще Politeka писала, что блондинка из «Танців з зірками» отожгла с Олегом Винником, яркие кадры.
Также Politeka сообщала, что раздетая блондинка из "Танців з зірками" воспользовалась моментом и показала идеальный рельеф.