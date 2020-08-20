Фото до і після

34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи "Nikita", розкрилася для публіки з нового боку

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала в своєму мімкроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала, звідки беруться "вади" у фігурі і як домогтися бездоганних кадрів.

Так, DJ Nana (під таким сценічним ім'ям Настя виступає сьогодні) постала на першому знімку "розслабленою", з великим, в складках, животом і в, здавалося б, не найкращій позі. На другому фото зірка підтягнулася, підняла руки вгору і спокусливо вип'ятила свою "п'яту точку" - різниця між двома кадрами на обличчя.

"Фото з різницею в одну хвилину, як нагадування про те, що всі ми можемо виглядати по-різному, в залежності від освітлення, пози, постави, настрою і тд. Чи можемо ми просто любити себе, приймати себе, бути сміливими, усвідомлювати свою унікальність, при цьому працювати над собою, вдосконалюватися і ставати кращою версією себе? Звичайно так! ❤ ️",- поділилася своєю думкою Кумейко.

Варто відзначити, в коментарях користувачі підтримали артистку і подякували за сміливість показати себе з "непривабливою" боку.

"Настя, ви крута♪"

"У мене в будь-яку хвилину виходить як на фото зліва♪ так що роботи непочатий край ♪ "

"На 100% згоден, і так перша фото краще!"

"Клас! Сміливо і мотивуюче ♪ "

"Да. Але фігура супер 💖 💋 💖 "

"Звичайно, Так. Але не вистачає холодильника на задньому фоні. Це ж Ваша фішка))) Ну як же так?)))"

"До Токо животик ви надули ♪"

"Я подумала до / після ♪ "

"Гарний приклад🔥"

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