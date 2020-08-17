Украинская диджей и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась идеальной фигурой в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пока на улице последние теплые дни, мой вам совет! Оголяйте ваши красивые ноги», - говорится в сообщении.

Уточним, что Кумейко сопровождала свои слова фотографией, на которой она позирует в одном облегающем боди, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе. При этом знаменитость решила расставить ноги, похваставшись равномерным загаром.

Дополняли эффектный образ красотки элегантная накидка на плече.

Тем не менее, поклонников знаменитость лишила права что-либо сказать, выбросив пикантный снимок у себя в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), она же экс-солистка Nikita, похвасталась фигурой в купальнике.

Красотка нередко публикует в своем Инстаграм откровенные кадры. В этот раз знаменитость позировала в откровенном купальнике с плетением в районе груди.

Певица позировала на берегу, сев на берегу и слегка раздвинув ножки. Одну ногу артистка поставила на песок, а втору - подняла.

Волосы девушки распущенные мокрые после купания, Анастасия зажала их кончики в руках.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы

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