Відома російська телеведуча Ольга Бузова здивувала кадром, на якому позувала разом зі своєю мамою

Кілька годин тому Ольга вразила зворушливим сімейним кадром. Справа в тому, що до неї нарешті приїхала з Санкт-Петербурга мама Ірина Олександрівна. Мати і дочка вже сходили на тренування перед шоу «Льодовиковий період», в якому бере участь Ольга в майбутньому сезоні. Потім з'їздили на зйомки самої програми, а також відвідали ресторан.

Також після в Instagram Ольга показала знімок, зроблений з мамою на набережній. ресторан. Бузова подарувала мамі величезний кошик білих троянд і обійняла, заплющивши очі.

"Нарешті приїхала матуся 🥰 🥰 🥰 сьогодні цілий день зі мною, з ранку на тренуванні, потім на шоу, а ввечері Поведу її в ресторан ❤ ️ люблю тебе шалено🙏 🏻", - написала Ольга. Пост при цьому набрав тисячі лайків і коментарів, а суперечки під ним тривають досі.

Шанувальники відреагували неоднозначно, зазначивши, що мама Ольги з кожним днем стає молодшою навіть самої дівчини, а також схожа на її старшу сестру, інші ж звинуватили саму Ольгу у використанні фотошопу:

«Які гарні 😍 щасливі 🥰 у матусі буде насичений день 👍👏», «Я думала, це подружка❤️😍», «Яка мама красива😍як сестри 🔥», «Те почуття, коли мати виглядає краще, ніж донька...", "Нічого собі матуся що ти нею зробила вона молодше тебе виглядає)", "Фотошопа знову до *опи", » коли мама виглядає молодше😮«,» Мама все молодше і молодше😯«, » які ви красуні, матуся відмінно виглядає😍 🌷«, »мама виглядає як старша сестра😍".

Також ми писали, що молодий чоловік, з яким вже давно зустрічається Ольга Бузова, Давид Манукян, більш відомий під псевдонімом Дава, влаштував справжню вечірку з нагоди презентації нової Пенсі. Артист презентував кліп на композицію «Ролекс». Вечірку вирішив відвідати і відомий співак Філіп Кіркоров, який відразу ж опинився в центрі пікантної події.

Відвідати вечірку чоловік вирішив не випадково, адже саме він створював композицію разом з Давидом. Музичний кліп викликав бурхливу реакцію у користувачів, деякі навіть піддали його жорсткій критиці. Втім, ролик набрав безліч переглядів, як і відео з вечірки з нагоди презентації.

Вся справа в тому, що під час вечірки стався незвичайний казусний випадок. Ольга Бузова, відзначаючи презентацію кліпу свого хлопця, вирішила залізти на стіл, щоб станцювати.

А головний гість вечора Філіп Кіркоров поспішив допомогти співачці і скласти їй компанію, але трохи не розрахував і стягнув сукню з Бузовою, яка привселюдно оголила груди. Збентежено засміявшись, Ольга поспішила приховати свою ганьбу. Відео з пікантним моментом тут же з'явилося на Ютубі, в мережі користувачі порадили співачці надіти ліфчик, щоб подібного не відбувалося.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає