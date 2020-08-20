Известная российская телеведущая Ольга Бузова удивила кадром, на котором позировала вместе со своей мамой

Несколько часов назад Ольга впечатлила трогательным семейным кадром. Дело в том, что к ней наконец-то приехала из Санкт-Петербурга мама Ирина Александровна. Мать и дочь уже сходили на тренировку перед шоу «Ледниковый период», в котором участвует Ольга в будущем сезоне. Затем съездили на съемки самой программы, а также посетили ресторан.

Также после в Инстаграм Ольга показала снимок, сделанный с мамой на набережной. ресторане. Бузова подарила маме огромную корзину белых роз и обняла, зажмурив глаза.

«Наконец-то приехала мамочка 🥰🥰🥰 сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу её в ресторан ❤️ Люблю тебя безумно 🙏🏻»,- написала Ольга. Пост при этом набрал тысячи лайков и комментариев, а споры под ним продолжаются до сих пор.

Поклонники отреагировали неоднозначно, отметив, что мама Ольги с каждым днем становится моложе даже самой девушки, а также похожа на ее старшую сестру, другие же обвинили саму Ольгу в использовании фотошопа:

«Какие красивые 😍 счастливые 🥰 у мамули будет насыщенный денёк 👍👏», «Я думала, это подружка❤️😍», «Какая мама красивая😍как сестры 🔥», «То чувство, когда мать выглядет лучше, чем дочь...», «Ничего себе мамочка что ты ней сделала она моложе тебя выглядит)», «Фотошопа опять до *опы», «Когда мама выглядит моложе 😮», «Мама все моложе и моложе😯», «Какие вы красавицы, мамочка отлично выглядит 😍🌷», «Мама выглядит как старшая сестра 😍».

Также мы писали, что молодой человек, с которым уже давно встречается Ольга Бузова, Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, устроил настоящую вечеринку по случаю презентации новой пенси. Артист презентовал клип на композицию «Ролекс». Вечеринку решил посетить и известный певец Филипп Киркоров, который сразу же оказался в центре пикантного происшествия.

Посетить вечеринку мужчина решил не случайно, ведь именно он создавал композицию вместе с Давидом. Музыкальный клип вызвал бурную реакцию у пользователей, некоторые даже поддали его жесткой критике. Впрочем, ролик набрал множество просмотров, как и видео с вечеринки по случаю презентации.

Все дело в том, что во время вечеринки произошел необычный казусный случай. Ольга Бузова, отмечая презентацию клипа своего парня, решила залезть на стол, чтобы станцевать.

А главный гость вечера Филипп Киркоров поспешил помочь певице и составить ей компанию, но чуть-чуть не рассчитал и стащил платье с Бузовой, которая привселюдно оголила грудь. Смущенно засмеявшись, Ольга поспешила скрыть свой позор. Видео с пикантным моментом тут же появилось на Ютубе, в сети пользователи посоветовали певице надеть лифчик, чтобы подобного не происходило.

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