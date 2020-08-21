У зірки просто шикарна зовнішність

Американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардашьян, показала свою шикарну фігуру

Спокуслива красуня нерідко ділиться в Instagram фото відео, присвяченими її роботі та відпочинку, пише Politeka.net. Цього разу знаменитість показала, що проводить час на яхті.

Для свого проведення часу Кім вибрала помаранчеву футболочку. Тканина вбрання була дуже вузькою, тому обтягнула гідності моделі. При цьому трохи підстрибнувши вгору.

Під трохи прозорою тканиною проглядався купальник зірки. Можна помітити, що верх купальника був у вигляді двох трикутників, обтягуючих неймовірні принади красуні.

Також не можна не відзначити струнку талію і плоский живіт Кім. Зірка перебувала на краю яхти, присівши в плавках. Останні трималися на великих стегнах Кардашьян завдяки тонким лямках на зав'язках.

Образ завершили стильні окуляри.

Модель виставила вперед рівну ніжку з педикюром і трохи вигнулася. Вона посміхнулася і, здавалося, дивилася в камеру.

За 12 годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися чарівністю красуні і її неймовірною фігурою.

"Грайлива лапочка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кім Кардашьян натягнула на досконале тіло вузьку сукню, яка трималася на тонких бретельках. З прямокутного декольте виглядала частина красивих грудей знаменитості.

Наряд обтягнув тонку талію, а також пишні стегна. Такі вигини не можуть нікого залишити байдужими.

Всього за півгодини пост зібрав понад 600 тисяч лайків і багато коментарів. Люди написали масу приємного.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".