Життя 32-річної російської актриси Христини Асмус продовжує перебувати в центрі уваги користувачів соціальних мереж

Кілька годин тому Христина поділилася в соціальній мережі Instagram яскравим фото, на якому позувала в стильному брючному костюмі рожевого кольору і сріблястих туфлях на шпильці. Саме вони і привернули увагу користувачів мережі.

У підписі під фото Христина поділилася планами на найближчі дні. До слова, в ці плани входить веселе проведення часу відразу з трьома відомими чоловіками, що чимало також здивувало фанатів.

Справа в тому, що за день до цього, Ольга Бузова постала в ресторані з Давидом Манукяном – своїм молодим чоловіком – в сріблястій сукні-бюстьє корсетного типу, поєднавши його з сріблястими туфлями-човниками.

Як правило, стилі Ольги і Христини найчастіше різняться, адже молода співачка любить епатувати публіку зухвалими нарядами в молодіжних стилях, а актриса любить класичні вбрання і елегантні сукні.

Два різних образи виглядали досить яскраво і незвично, а деякі шанувальники зірок, відзначили, що стильні образи виглядають дуже яскраво:

"Крістін, ти в березні начебто сама відрізала волосся, зараз практично кінець серпня, а волосся прям тієї ж довжини. Цікаво, блін👍«, "шикарний лук, Христина, рожевий колір вам йде" «" Костюм і туфлі бомбічні!", "Красива ❤ ️" « "посміхаєтеся значить гарний настрій у вас" «" Рожева пантера 🙌зачіска подобатися, дуже йде«,» красуня👍«, " неймовірна красуня!!!❤️😍🔥😘😚🤩», «@asmuskristina дуже класний костюмчик 😍 Вам дуже сильно йде 😊", " рожева леді з Комеді Краса🔥 👏", - пишуть користувачі.

Відзначимо, після того, як актриса знялася в досить неоднозначній сцені для дорослих у фільмі «Текс» з імітацією статевого акту, дівчину масово труять в мережі, тому під новим постом користувачі Instagram розійшлися не на жарт.

Так, актриса раніше опублікувала у себе на сторінці чорно-біле фото, на якому вона стоїть під душем без одягу. Вона була розгорнута спиною, а по шкірі і волоссю стікала вода. Христина Асмус цей пост ніяк не підписала, просто поставила багато хештегів, що висміюють недоброзичливців.

» Дуже красиво«, "да ладно, вже всі бачили, че руки тримаєш»," хештеги гармата👍 😹 💕", «відмивання після Янковського)"," а тут вас хлором поливають? На обличчя просто потрапляє 🤣«, " це фото дійсно красиве і цікаве», «Богиня краси🔥","» що робить друга рука»😂 😂 😂«,", " хороша чортівка!!!! Так тримати!!😁 А ось душик фіговий, стіни мити замаєшся!!!", "Дуже незвично красиво і по своєму незвично здорово молодчинка".

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