Жизнь 32-летней российской актрисы Кристины Асмус продолжает находиться в центре внимания пользователей социальных сетей

Несколько часов назад Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм ярким фото, на котором позировала предстала в стильном брючном костюме розового цвета и серебристых туфлях на шпильке. Именно они и привлекли внимание пользователей сети.

В подписи под фото Кристина поделилась планами на ближайшие дни. К слову, в эти планы входит веселое времяпрепровождение сразу с тремя известными мужчинами, что немало также удивило фанатов.

Дело в том, что за день до этого, Ольга Бузова предстала в ресторане с Давидом Манукяном – своим молодым человеком – в серебристом платье-бюстье корсетного типа, сочетав его с серебристыми туфлями-лодочками.

Как правило, стили Ольги и Кристины чаще всего рознятся, ведь молодая певица любит эпатировать публику дерзкими нарядами в молодежных стилях, а актриса любит классические наряды и элегантные платья.

Два разных образа выглядели весьма ярко и необычно, а некоторые поклонники звезд, отметили, что стильные образы выглядят очень ярко:

«Кристин,ты в марте вроде сама отрезала волосы, сейчас практически конец августа, а волосы прям той же длины. Интересно, блин👍», «шикарный лук, Кристина, розовый цвет вам идет», «Костюм и туфли бомбические!», «Красивая ❤️», «Улыбаетесь значит хорошее настроение у вас», «Розовая пантера 🙌Прическа нравиться, очень идет», «Красотка👍», «Невероятная красавица!!!❤️😍🔥😘😚🤩», «@asmuskristina очень классный костюмчик 😍 Вам очень сильно идёт 😊», «Розовая леди из комеди красота🔥👏», - пишут пользователи.

Отметим, после того, как актриса снялась в довольно неоднозначной сцене для взрослых в фильме «Текс» с имитацией полового акта, девушку массово травят в сети, поэтому под новым постом пользователи Инстаграм разошлись не на шутку.

Так, актриса ранее опубликовала у себя на странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Очень красиво», «Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка👍😹💕», «Отмывание после Янковского)», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает 🤣», «Это фото действительно красивое и интересное», «Богиня красоты🔥», «"Что делает вторая рука"😂😂😂»,», «Хороша чертовка!!!! Так держать!!😁 А вот душик фиговый, стены мыть замаешься!!!», «Очень необычно красиво и по своему необычно здорово молодчинка».

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

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