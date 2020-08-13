35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился фото со своей новой возлюбленной

Телеведущий опубликовал снимок, на котором позирует вместе с Кристиной Горняк, пишет Politeka.net. Девушка предстала в коричневом платье на тонких бретельках. Наряд идеально подчеркнул все изгибы красотки.

Владимир Остапчук был в синем костюме и белой рубашке. Телеведущий взял возлюбленную за руку. Пара улыбалась и смотрела в камеру.

В посте телеведущий рассказал, чем завоевала его сердце Кристина. А также признался, что горд за любимую, ведь она создала пространство, где рассказывают о мотивации и вдохновении.

"Эта хрупкая, красивая девушка покорила меня своим отношением к жизни! 🔅Живи сейчас 🔅Радуйся жизни 🔅Люби. И я безумно горд, что тебе, моя @kristygor удалось создать такое яркое пространство", - написал Остапчук.

Далее Владимир добавил, что несмотря на нелегкие времена, Кристина все равно шла к своей цели.

"Я знаю, что были сложности, но я видел как с улыбкой ты с ними справлялась и шла к своей цели - донести свое видение девочкам🔥 Восхищаюсь тобой, твоей гармонией и твоим сиянием. Объединяй, мотивируй, заряжай и живи СЕЙЧАС😘 Люблю ❤️", - написал Остапчук.

За 15 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Красотули😍", "Где же этот коммент про брошенную жену и детей?🤣🤣🤣ждём 🙄", "Кристинка вокруг себя создаёт счастье😘❤️ вы красавчики!", "Какие красивые😍 счастья Вам❤️", "Вы так классно вместе смотритесь 🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, счастливая любовница Остапчука поразила фигурой в нюдовом платье: "Как так можно вообще?".

Как сообщала Politeka, Остапчука после скандального фото с любовницей довели до публичной "истерики".

Также Politeka писала, что раздетая любовница Остапчука покорила фигурой на отдыхе: "Какие волшебные у тебя...".