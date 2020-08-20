Сеть кипит - не прошло и года после развода

35-летний украинский шоумен Владимир Остапчук сделал предложение своей новой избраннице менее, чем через год после тяжелого развода

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовал свежее фото со своей невестой Кристиной Горняк в микроблоге в Инстаграм, где и объявил о помолвке.

Счастливые Владимир и Кристина позировали на яхте на отдыхе в Турции.

"Она сказала "да" ❤️", - коротко подписал кадр телеведущий.

Ситуацию активно обсуждают в сети. В частности, на Остапчука с его возлюбленной накинулись в комментариях под постом журнала "Viva!". Пользователи отрицательно отнеслись к такому быстрому решению пожениться, учитывая, что предыдущий брак шоумена с треском развалился. Ранее мы сообщали, что экс-супруга Остапчука Елена Войченко одной из причин расставания называла нежелание мужа помогать ей в воспитании двух детей. Поэтому, неудивительно, что народ советует очередной невесте "не беременеть".

"Вот так потом дети и растут без отцов..наделают и бегают дальше.."

"Ребят уже ненавидят больше чем любят, зачем делать это с фото и видео сопровождением? После скандала с предыдущей семьёй любите втайне друг друга и к вам уважение будет больше..."

"Я надеюсь у него больше не будет детей, а то он до пенсии по барышням бегать будет, а дети страдать 🤦"

"Я принципі , не шокована таким поворотом дій - він дітей зробив ? - Зробив , дружина стала не цікава, тай перескочив на другу , потім так 2,3,4 і Вова переспить з усіма жінками, жаль , а такий був класний чувак 😤🐷 Свиня.!!!! Інакше не скажеш ))?"

"Брак наверно будет по контракту, она ж нотариус. Может не будет такой дурочкой как его жена и с чем пришёл с тем и уйдёт!"

"Більшість коментарів негативні🙄🙄🙄🙄гнилий цей Остапчук..."

"вроде должны порадоваться, но как-то не могу. Да, люди расходятся и создают новые семьи. Но зачем так напоказ? Бывшей жене и детям представление? Счастье, построенное на чужих слезах..."

"Главное ей не беременеть, а то сразу будет ему неинтересной"

Напомним, что Владимир Остапчук взбудоражил откровением о своей любовнице и жарким фото: "Покорила меня...".

Как сообщала Politeka, раздетая любовница Остапчука покорила фигурой на отдыхе: "Какие волшебные у тебя...".