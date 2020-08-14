Подписчики известного украинского телеведущего Владимира Остапчука раскритиковали его за дорогостоящий подарок любовнице

В последнее время в сторону Владимира Остапчука прилетает очень много хейта от пользователей сети. В этот раз телеведущий подвергся обвинениям за то, что преподнес своей возлюбленной дорогостоящий подарок. Соответсвующие фотографии пояивлись в социальной сети Instagram.

Ранее Остапчук сообщал, что решил порадовать свою девушку Кристину Горняк, купив ей машину Range Rover. Этот широкий жест обошелся телеведущему в 1,4 миллиона гривен.

Владимир признался, что хотел сделать Кристине сюрприз и поэтому не сообщил о покупке заранее. Мужчина до последнего не признавался возлюбленной в том, что она стала владелицей шикарного транспортного средсва.

«Для нее это была мечта, она когда-то мне рассказывала, что всегда себе хотела Range Rover. Конечно, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и стараюсь их выполнять», - рассказал Владимир Остапчук.

Большинство пользователей сети не разделили восторг телеведущего, посчитав подобный поступок неуместным. Подписчики упрекнули Владимира за то, что он выставляет свою личную жизнь напоказ.

Комментаторы в социальных сетях также напомнили, что Остапчук бросил свою жену Елену Войченко с двумя детьми. Многие считают, что телеведущий не оказывает необходимую материальную помощь своим отпрыскам и экс-супруге.

"А жене своей бывшей тоже машину хоть одну подарил? Или детям оставил машину?", "Очередной пиар, противно смотреть", "Пожалуй, кредит взял. Смешно смотреть на этот цирк", – пишут в социальных сетях.

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