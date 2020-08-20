Комунальні тарифи в Україні неухильно зростають, при цьому якість послуг часто залишає бажати кращого
У таких випадках варто домагатися повернення сплачених коштів.
Так, з початку року комунальні керуючі компанії в Києві зробили перерахунок у бік зменшення споживачам за послуги на суму 32 мільйони гривень.
Про це повідомив начальник управління (інспекції) самоврядного контролю Станіслав Москалевський, передає КМДА.
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Основну частину перерахунку керуючі компанії здійснюють самостійно і за зверненням мешканців у разі ненаданих або неякісно наданих послуг;
Також протягом шести місяців поточного року Управління (інспекція) самоврядного контролю КМДА обстежила 928 житлових будівель. Управління провело 172 перевірки з неякісного обслуговування, що теж ставало підставою для проведення перерахунку.
"Проводиться перерахунок у разі неякісного прибирання прибудинкової території, сходових клітин, технічного обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, технічного обслуговування і поточного ремонту систем протипожежної автоматики і димовидалення, поливу клумб і газонів, енергопостачання ліфтів», – зауважив Станіслав Москалевський
Також споживачам перерахували у бік зменшення суми, нараховані за послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання виконавцями послуг КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на суму близько 2 млн грн.
Зазначимо, згідно із законодавством, в Україні можуть провести перерахунок, якщо надані неякісні послуги з:
- опалення, гарячої та холодної води, водовідведення;
- утримання будинків та прибудинкових територій.
У першому випадку порядок перерахунку регулюється урядовою постановою №151 від 17 лютого 2010 року, у другому – №970 від 11 грудня 2013 року. Крім того, для Києва механізм надання послуг з утримання будинків і території навколо них і вимоги до їх якості прописані в розпорядженні Київміськадміністрації №307 від 5 березня 2011 року.
Тариф за опалення знижується на 5% за кожен градус нижче норми. Тобто якщо в квартирі 17°С, то стягується 95% від тарифу, 16°С – 90% і т.д. якщо температура в квартирі 12°С, а в кутових кімнатах 14°С або ще нижче, то плата за опалення не налічується.
Що стосується водопостачання, то за нормативами температура гарячої води може коливатися в діапазоні 50-75°С.При цьому з моменту відкриття крана повинно пройти не більше двох хвилин.
Якщо подається вода 45-49°C, то в цей період оплачується 90% тарифу; якщо 40-44°C – то 70% від тарифу. Вода 40°C і нижче вважається холодною, тому відповідно і оплачується.
При цьому перерва в подачі як гарячої, так і холодної води може бути не більше 6 годин на добу (якщо вона надається 24 години) або не більше 30% часу, якщо за спеціальним графіком. Таких перерв має бути не більше двох на місяць. Якщо перерви більше, то плата зменшується на 3,3% за кожен день відсутності послуги.
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