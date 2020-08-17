Эксперты предупреждают, что к осени цены на газ снова поползут вверх, как и тарифы

Такое мнение высказал директор компании-поставщика природного газа Артем Компан, передает «Главком». По его словам, сейчас цены на газ минимальные, но есть тенденции на мировом рынке к подорожанию.

«Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысяч гривен за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тысяч. Это рынок», – объяснил эксперт.

На данный момент ожидается, что осенью цены будут колебаться в пределах 4-5 тыс. гривен за тысячу кубометров. Прогнозировать точную цену никто не берется, так как на стоимость газа влияют многие факторы. Например, ужесточение карантина может повлиять на спрос.

Стоит отметить, что «Нафтогаз» в условиях рынка будет не единственной компанией, которая будет поставлять газ. На данный момент есть еще как минимум два крупных игрока, которые вышли на рынок. В идеале эти компании должны конкурировать между собой, предлагая более выгодную цену для потребителей. Эксперты советуют подождать, пока эти компании озвучат свои тарифы, чтобы выбрать самый выгодный.

Впрочем, «газовые скептики» считают, что с открытием рынка ситуация не изменится. Эксперты считают, что выгоднее всего будет закупать газ на год вперед, пока его цена 4,73 грн/куб, так как в течение сезона цены в любом случае будут высокими.

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