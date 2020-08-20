Коммунальные тарифы в Украине неуклонно растут, при этом качество услуг часто оставляет желать лучшего

В таких случаях стоит добиваться возврата уплаченных средств.

Так, с начала года коммунальные управляющие компании в Киеве произвели перерасчет в сторону уменьшения потребителям за услуги на сумму 32 миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Станислав Москалевский, передает КГГА.

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Основную часть перерасчета управляющие компании осуществляют самостоятельно и по обращению жильцов в случае непредоставленных или некачественно предоставленных услуг;

Также в течение шести месяцев текущего года Управление (инспекция) самоуправляющегося контроля КГГА обследовала 928 жилых зданий. Управление провело 172 проверки по некачественному обслуживанию, что тоже становилось основанием для проведения перерасчета.

«Производится перерасчет в случае некачественной уборки придомовой территории, лестничных клеток, технического обслуживания лифтов, обслуживания систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полива клумб и газонов, энергоснабжения лифтов», – заметил Станислав Москалевский

Также потребителям пересчитали в сторону уменьшения суммы, начисленные за услугу по централизованному отоплению и горячему водоснабжению исполнителями услуг КП «Киевтеплоэнерго» и ООО «Евро-Реконструкция» на сумму около 2 млн грн.

Отметим, согласно законодательству, в Украине могут провести пересчет, если предоставлены некачественные услуги по:

  • отоплению, горячей и холодной воде, водоотводу;
  • содержанию домов и придомовых территорий.

В первом случае порядок пересчета регулируется правительственным постановлением №151 от 17 февраля 2010 года, во втором – №970 от 11 декабря 2013 года. Кроме того, для Киева механизм предоставления услуг по содержанию домов и территории вокруг них и требования к их качеству прописаны в распоряжении Киевгорадминистрации №307 от 5 марта 2011 года.

Тариф за отопление снижается на 5% за каждый градус ниже нормы. Т.е. если в квартире 17°С, то взимается 95% от тарифа, 16°С – 90% и т.д. Если температура в квартире 12°С, а в угловых комнатах 14°С или еще ниже, то плата за отопление не насчитывается.

тарифы, отопление, батареи

Что касается водоснабжения, то по нормативам температура горячей воды может колебаться в диапазоне 50-75°С. При этом с момента открытия крана должно пройти не более двух минут.

Если подается вода 45-49°C, то в этот период оплачивается 90% тарифа; если 40-44°C – то 70% от тарифа. Вода 40°C и ниже считается холодной, поэтому соответственно и оплачивается.

При этом перерыв в подаче как горячей, так и холодной воды может быть не более 6 часов в сутки (если она предоставляется 24 часа) или не более 30% времени, если по специальному графику. Таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывы больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

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