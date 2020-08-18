В сентябре украинцам придется платить новые налоги

Дело в том, что после повышения размера минимальной заработной платы в Украине с 1 сентябре этого года с 4 723 до 5 000 грн вырастут также налоги для физлиц-предпринимателей.

Согласно действующему законодательству, повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. В частности, плательщики единого налога второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% от "минималки" налога и 22% – ЕСВ, пишет «Апостроф».

Таким образом, выплаты с 1 сентября вырастут до 1000 и 1100 грн. Сейчас эти суммы составляют 944 и 1039 грн соответственно.

По подсчетам Минфина, повышение минималки позволит дополнительно получить 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

Отметим, повышение минимальной зарплаты приведет и к повышению некоторых штрафов.

Напомним, согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

Отметим, украинцы активно обсуждают повышение минималки.

«Повышение для увеличения налогов. Можно подумать, что-то изменится. Денег нет, взять не от куда. Повышать налоги, включать станок», «Это что прикол ? На эту сумму две недели хватит при условии что коммуналка и ПДВ с налогами заоблачные», «Вот это заживем!!! +200 гривен, как кость собакам бросили, зато с этой позорной зп еще -20% вынь да положь», - пишут в Сети.

Напомним, украинцы стремительно теряют деньги, срочное заявление НБУ: «Сбережения упали на…»

Как сообщала Politeka, Нацбанк решил ударить по кредитам и депозитам, что грозит украинцам: "уже осенью вырастут..."

Также Politeka писала про массовый перерасчет пенсий, субсидий и штрафов в Украине, раскрыта сумма: "с 2021 года будут..."