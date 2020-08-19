Украинские семьи, которые откажутся от газового счетчика, заставят платить в три раза больше

Как предупреждает Politeka.net, уже в следующем году облгазы переведут таких клиентов на предельные нормы потребления, передает Finance.ua. Если не будет счетчика, в следующем году семья из трех человек при использовании газовой плиты обязана платить не за 3,28 кубометра на человека, как сейчас, а в три раза больше - за 9,8 куба. После нововведений общая стоимость может подняться с 29,1 до 87,3 гривны.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко обратил вниимание, что с 1 января 2021 закон обязывает и вовсе отключать газ тем, кто не поставил себе счетчик. Однако это не последнее слово парламентариев и ситация еще может измениться.

“У меня есть ощущение, что действие закона, позволяющего платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продлят”, – заявил Кучеренко.

В одной из областных компаний-поставщиков газа объяснили: чтобы перевести потребителей на новый тариф официально, нужно составить протокол протокол отказа от установки счетчика. Если попросту не открыть дверь и не подписать документ - это не будет считаться автоматическим отказом и поводом для перевода на предельную норму.

В то же время, у граждан без счетчиков могут возникнуть проблемы с субсидией, которая не компенсирует предельные нормативы по газу. Так семье из трех человек при наличии с газовой плиты каждый месяц придется платить дополнительно 58,2 гривны из своих карманов.

В облгазах надеятся, что Минэнерго разработает и предложит Кабмину законодательные поправки, которые избавят украинцев от такой участи. Иначе перед поставщиками появится непростой выбор: либо соблюдать закон и перекрыть газ, потеряв прибыль, либо продолжить поставлять газ вопреки закону.

Ранее Министерство энергетики уже предлагали изменить нормы потребления для тех, у кого нет счетчика:

"Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается".

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