Популярна українська співачка Настя Каменських порадувала незвичайним роликом з танцями

Кожен день струнка зірка показує свої будні, публікує спеціальні фото і відеоролики з тренувань, пробіжок вранці і навіть свої сніданки, розповідаючи про харчування. Найчастіше Настю запитують про її раціон і розпорядок дня, так як зірці вдалося скинути 20 кг і тепер всі шанувальники зацікавлені методами схуднення, які зірка використовувала.

Щоб підігрівати інтерес до власної персони і підкреслити свій образ, Настя цього разу поділилася кумедним роликом із запальними нічними танцями. На нових кадрах Каменських постала в короткому джинсовому топіку, вигідно обтягнув її чарівний бюст, і чорній атласній спідничці. Рухаючись під ритмічну музику, Настя покружляла перед камерою, чим і здивувала мережу:

"In 8 \ 10 cases, moving your body is the best way to cheer up😘 😛", - написала Настя.

Ось як реагують користувачі:

«Відписувати..)) Дівчинка красива.. але кривляння .. жесть..)», «Ну веде себе як дитина, як гидко дивитися постійно», «Це що ? Хтось мені скаже?«, "Як завжди 🔥 🔥 🔥спідничка просто бомба, де можна таку купити, може хто знає???🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰», «Настя, розкажи будь ласка як ти робиш такі кучерики??)», «Заворожує», «красива жещина❤", "обожнюю ваші кучерики. Ви завивку робите?", "Красу❤️ не чим не зіпсувати Насті😍".

Також раніше ми писали, що після схуднення Настя припинила комплексувати і почала активно показувати своє тіло в самих різних образах і навіть без білизни. Цей раз не став винятком – Каменських без одягу влаштувала фотосесію прямо в полі з квітами.

"Я обожнюю літо. Саме влітку я відчуваю особливе єднання з природою 🌿 чим ближче ми до неї, тим сильніше це відчуваємо.

У мене є традиція - кожен місяць в теплу пору року я на цілий день вибираюся туди, де можу відчути цей особливий зв'язок ✨ коли тільки я і світ, коли моє тіло огортає приємний вітерець, коли сонце м'якими променями стосується мого тіла. Тільки я, наодинці, і більше нікого. Коли ніщо не заважає стати єдиним цілим із Всесвітом, який створив нас 🌌 тільки я і природа, і ніщо - ні одяг, ні думки, ні оточуючі - не заважають наповнюватися первозданною енергією стихій землі, повітря і рослин.

Стоячи на лузі, з широко закритими очима, я відчуваю наповнення кожної клітинки тіла силою і змістом ♪ я черпаю натхнення, відкривши розум і душу, залишивши всі думки і слова за межами цього Луки. Я слухаю тільки Всесвіт і наповнююся. У такі моменти особливо відчуваєш, як прекрасно все, що тебе оточує.

Як же важливі для мене такі дні, адже побувши наодинці з природою і собою, відчуваєш, що приходить особливе натхнення, незвичайні ідеї і думки і відкривається особливе осяяння», - розповідає Настя під знімком.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

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