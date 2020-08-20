Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала необычным роликом с танцами

Каждый день стройная звезда показывает свои будни, публикует специальные фото и видеоролики с тренировок, пробежек по утрам и даже свои завтраки, рассказывая о питании. Чаще всего Настю спрашивают о ее рационе и распорядке дня, так как звезде удалось сбросить 20 кг и теперь все поклонники заинтересованы методами похудения, которые звезда использовала.

Чтобы подогревать интерес к собственной персоне и подчеркнуть свой образ, Настя в этот раз поделилась забавным роликом с зажигательными ночными танцами. На новых кадрах Каменских предстала в коротком джинсовом топике, выгодно обтянувшем ее пленительный бюст, и черной атласной юбочке. Двигаясь под ритмичную музыку, Настя покружилась перед камерой, чем и удивила сеть:

«In 8\10 cases, moving your body is the best way to cheer up 😘😛», - написала Настя.

Вот как реагируют пользователи:

«Отписываюсь..)) Девочка красивая.. но кривляния .. жесть..)», «Ну веде себе як дитина, як гидко дивитися постоянно», «Это что ? Кто-то мне скажет?», «Как всегда 🔥🔥🔥юбочка просто бомба, где можно такую купить, может кто знает???🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰», «Настя, расскажи пожалуйста как ты делаешь такие кудряшки??)», «Завораживает», «Красивая жещина ❤», «Обожаю ваши кудряшки. Вы завивку делаете?», «Красоту❤️ не чем не испортить Насте 😍».

Также ранее мы писали, что после похудения Настя прекратила комплексовать и начала активно показывать свое тело в самых разных образах и даже без белья. Этот раз не стал исключением – Каменских без одежды устроила фотосессию прямо в поле с цветами.

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем.

У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений.

Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом 😌 Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает.

Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение», - рассказывает Настя под снимком.

Напомним, счастливая Настя Каменских в дырявом платье не устояла перед соблазном: "Беременна!".

Как сообщала Politeka, влажная Каменских устроила дерзкие игры в леопардовом бикини: "Детский сад".

Также Politeka писала, что Каменских без лифчика удивила образом в черном платье: "Что-то постарела совсем"